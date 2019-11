86-Jähriger stirbt bei Vollbrand eines Geräteschuppens in Aesch BL Ein 86-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag bei einem Brand eines Geräteschuppens in Aesch BL ums Leben gekommen. Im Verlaufe der Löscharbeiten ereignete sich ein zweiter Brand in Aesch. 30.11.2019, 12.14 Uhr

Der Geräteschuppen brannte am Freitagnachmittag in Aesch BL komplett nieder. Ein 86-jähriger Mann kam ums Leben. Polizei Basel-Landschaft

(sda)

Gemäss Mitteilung der Baselbieter Polizei von Samstag geriet der freistehende Geräteschuppen am Freitag im Gebiet Hinterm Dick kurz nach 14 Uhr in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Geräteschuppen mit eingebautem Aufenthaltsraum bereits in Vollbrand, ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Gebäude konnte verhindert werden. Während der Löscharbeiten haben die Einsatzkräfte einen 86-jährigen Mann tot aus der Brandruine geborgen.

Im Verlaufe der Löscharbeiten wurden die Einsatzkräfte zu einem weiteren Brandfall am Drosselweg in Aesch gerufen. Dort sei es es in einem Zimmer im Obergeschoss eines Einfamilienhauses zu einem Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung gekommen, heisst es in der Mitteilung. Der Schwelbrand habe rasch gelöscht werden können.

Die Brandursache in beiden Fällen sowie ein möglicher Zusammenhang der beiden Ereignisse sind noch nicht abschliessend geklärt und werden nun ermittelt.