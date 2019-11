Alpiq-Aktien verschwinden per 17. Dezember von Schweizer Börse

Die Aktien des Stromkonzerns Alpiq verschwinden per 17. Dezember von der Schweizer Börse. Die Börsenbetreiberin SIX hat einem Gesuch von Alpiq zur Dekotierung der Titel stattgegeben, wie der Energiekonzern am Mittwoch mitteilte.