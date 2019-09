Autofahrer flieht in Chur vor Polizeikontrolle

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend in Chur vor einer Polizeikontrolle geflohen. Wenig später wurde er von Beamten aufgespürt. Er musste seinen Wagen und den Führerausweis auf der Stelle vorübergehend abgeben.

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend in Chur vor einer Polizeikontrolle geflohen. Wenig später wurde er von Beamten aufgespürt. Er musste seinen Wagen und den Führerausweis auf der Stelle vorübergehend abgeben.

In Chur versuchte am Freitagabend ein Mann mit seinem Wagen vor einer Polizeikontrolle zu fliehen. (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

(sda)

Die Polizei wollte den Mann laut Mitteilung bei einer Verkehrskontrolle am späten Abend in der Churer Innenstadt kontrollieren, als dieser mit seinem Wagen in hohem Tempo die Flucht ergriff.

Der Mann raste in Richtung Rheinquartier und versuchte sich vor der Polizei zu verstecken, wie diese mitteilte. Nach kurzer Fahndung konnten die Polizisten den Wagen anhalten und die Insassen kontrollieren. Beim Lenker wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet.