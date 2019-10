Durchschnittsalter 49: Der Nationalrat so jung wie nie zuvor

Die Schweiz hat am Sonntag ein so junges Parlament wie noch nie in den vergangenen Jahrzehnten gewählt. Das Durchschnittsalter der Nationalrätinnen und Nationalräte liegt bei 49 Jahren. Der Jüngste ist 25 Jahre alt - der Älteste 72.