Frankreich hat Mörder von Frasses an die Schweiz ausgeliefert

Die französischen Behörden haben einen wegen Mordes verurteilten Kosovaren an die Schweiz ausgeliefert. Dem Verurteilten war 2017 die Flucht aus einem Freiburger Gefängnis gelungen. Anfang Juli konnte er am Euro-Airport in Basel gefasst werden.