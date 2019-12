Fussgänger findet Leiche am Waldrand in Kirchberg SG

Ein Fussgänger hat am Sonntagnachmittag in Kirchberg SG im Toggenburg an einem Waldrand eine Männerleiche gefunden. Die St. Galler Kantonspolizei bestätigte eine Meldung von blick.ch, machte aber noch keine näheren Angaben.