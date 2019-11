Gefährliche Annäherung von zwei Flugzeugen beim Flughafen Zürich Im Nahkontrollbereich des Flughafens Zürich sind sich im Oktober ein privates Motorflugzeug und ein Airbus von British Airways gefährlich nahe gekommen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hat eine Untersuchung eröffnet.

Ein Airbus von British Airways und ein privates Motorflugzeug sind sich beim Flughafen Zürich gefährlich nahe gekommen. (Bild: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN)

(sda)

Der Vorfall ereignete sich am 13. Oktober um 17.30 Uhr rund 35 Kilometer nordwestlich des Flughafens, wie die Sust in ihrem Vorbericht vom Dienstag schreibt. Der Airbus kam von London Heathrow und wollte in Zürich landen, die Privatmaschine war von Locarno nach Donaueschingen-Villingen (D) unterwegs.