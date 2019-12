Gemeinde Saanen hilft dem Beachvolleyballturnier Gstaad

Die Organisatoren des internationalen Beachvolleyballturniers von Gstaad BE erhalten öffentliche Gelder der Standortgemeinde Saanen. Saanens Bürgerinnen und Bürger haben am Freitagabend an der Gemeindeversammlung einen Sanierungsbeitrag von 1,3 Mio. Franken bewilligt.

07.12.2019, 11.45 Uhr