Gemeinnütziger Wohnungsbau soll für tiefere Mieten sorgen.

Günstigere Mieten dank gemeinnützigem Wohnungsbau: Das ist das Ziel der Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen», die am 9. Februar an die Urne kommt. Am Dienstag haben die Befürworterinnen und Befürworter die Kampagne «Spekulanten stoppen!» lanciert.

07.01.2020, 10.17 Uhr