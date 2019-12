«Gezeichnet 2019»: Die besten Schweizer Pressezeichnungen in Bern Zum zwölften Mal zeigt das Museum für Kommunikation in Bern zum Jahresende die besten Schweizer Pressezeichnungen des Jahres. Die Ausstellung «Gezeichnet 2019» öffnet am Freitag und ist bis 9. Februar 2020 zu sehen. 10.12.2019, 16.21 Uhr

Pressezeichnung von Ruedi Widmer in der Ausstellung «Gezeichnet 2019». Pressezeichnung von Alexandre Ballaman in der Ausstellung «Gezeichnet 2019». Pressezeichnung von Patrick Chappatte in der Ausstellung «Gezeichnet 2019».