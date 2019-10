Groupe Mutuel will Versicherten 100 Millionen Franken zurückzahlen

Die Groupe Mutuel will überschüssige Reserven an die Versicherten zurückzahlen. Im Jahr 2020 sollen sie einen Betrag von 100 Millionen Franken als Rückvergütung erhalten, wie der Krankenversicherer am Montag mitteilte.