Grüne Überraschungen im bürgerlichen Ständerat Die volle Besetzung des Ständerats wird erst Ende November bekannt sein. Bislang 24 der 46 Sitze vergeben. Zehn Bisherige müssen noch einmal antreten. Die Bürgerlichen behalten im Ständerat die Mehrheit, aber die Grünen legen zu.

Werner Hösli (SVP/GL) muss seinen Platz im Ständerat dem Grünen Mathias Zopfi überlassen. (Bild: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE) Die baselstädtische SP-Finanzdirektorin Eva Herzog (rechts) nimmt erste Gratulationen entgegen. (Bild: Keystone/GEORGIOS KEFALAS) Der 35-jährige Anwalt Mathias Zopfi schaffte im Kanton Glarus die Sensation und holt für die Grünen auf Kosten der SVP einen Sitz im Ständerat. (Bild: KEYSTONE) Die 35-jährige Anwältin Céline Vara freut sich über ihren Einzug in den Ständerat. (Bild: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT) Die ehemalige Bundesratskandidatin und Urner CVP-Regierungsrätin Heidi Z'graggen hat im dritten Anlauf die Wahl in den Ständerat geschafft. (Bild: Keystone/ANTHONY ANEX)

(sda)

Auch der Ständerat spürt die grüne Welle: Überraschend holten sich die Grünen bereits im ersten Wahlgang zwei neue Ständeratssitze, nachdem sie bisher nur mit dem abtretenden Genfer Robert Cramer in der kleinen Kammer vertreten waren.

Im Kanton Glarus verdrängte der 35-jährige Anwalt Mathias Zopfi den bisherigen Werner Hösli (SVP). Und in Neuenburg schnappte Céline Vara, Vizepräsidentin der Grünen Schweiz, der SP den Sitz des zurückgetretenen Didier Berberat weg.

In den zweiten Wahlgängen haben die Grünen reelle Chancen auf drei weitere Sitze. In der Waadt führt Adèle Thorens Goumaz vor Ada Marra (SP). Sie könnte damit den Bisherigen Olivier Français (FDP) verdrängen, der lediglich auf dem dritten Platz landete.

In Genf liegt das grüne-rote Kandidatenduo mit der 30-jährigen Lisa Mazzone (Grüne) und Carlo Sommaruga (SP) vorn. Bleibt es dabei, könnten die Genfer Grünen in einem möglichen zweiten Wahlgang ihren Sitz halten. Die Resultate standen am Abend noch aus.

Offene Ausgangslage in Bern

In Bern sind die Wahlchancen von Regula Rytz intakt. Die Grünen-Präsidentin schaffte es im tiefbürgerlichen Kanton Bern hinter SP-Kandidat Hans Stöckli und knapp vor SVP-Mann Werner Salzmann auf den zweiten Platz. Überraschend schlecht schnitt BDP-Kandidatin Beatrice Simon ab, die den Sitz des zurückgetretenen Werner Luginbühl verteidigen wollte.

Wer im Kanton Bern zum zweiten Wahlgang antritt, ist noch offen. Rot-Grün hatte schon vor einigen Wochen angetönt, dass man dieses Mal die «ungeteilte Standesstimme» anstreben könnte. Die beiden linken Parteien wollen das weitere Vorgehen am Dienstag kommunizieren - genau wie auch die Bürgerlichen.

Zehn Bisherige in 2. Wahlgängen

Das Nachsehen haben die Grünen vorerst in Basel-Landschaft. FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger lag im Rennen um die Nachfolge von Claude Janiak (SP) klar in Führung vor Nationalrätin Maya Graf (Grüne). Doch die Kandidaten von SP und EVP nahmen sich bereits aus dem Rennen und sicherten Graf ihre Unterstützung zu.

Die 24 bisher vergebenen Ständeratssitze verteilen sich wie folgt auf die Parteien: 8 für die CVP, 7 für die FDP, je 3 für SP und SVP und 2 für die Grünen. Wiedergewählt wurde auch der Parteilose Thomas Minder (SH), der in der SVP-Fraktion mitarbeitet.

Zehn Bisherige müssen im November noch einmal antreten, darunter SP-Parteipräsident Christian Levrat (FR), CVP-Fraktionschef Filippo Lombardi (TI) und Paul Rechsteiner (SP/SG). Eine zweite Runde gibt es zudem für Ruedi Noser (FDP/ZH), Hans Stöckli (SP/BE), Benedikt Würth (CVP/SG), Roberto Zanetti (SP/SO), Beat Vonlanthen (CVP/FR), Beat Rieder (CVP/VS) und Olivier Français (FDP/VD).

Noser vor Köppel

Auch Ruedi Noser hat seinen Sitz noch nicht gesichert. Er landete zwar auf dem zweiten Platz hinter dem klar wiedergewählten Daniel Jositsch (SP), muss aber am 17. November in einen zweiten Wahlgang. Allerdings konnte Noser den drittplatzierten Roger Köppel (SVP) deutlich distanzieren. Er will noch bekanntgeben, ob er zum zweiten Wahlgang antritt.

In St. Gallen verpassten Würth und Rechsteiner das absolute Mehr knapp. Ihre Wahlchancen am 17. November stehen aber gut, da sie die meisten Stimmen holten. Die FDP dürfte ihren mit der Wahl von Karin Keller-Sutter in den Bundesrat verlorenen Sitz nicht zurückholen. Ihr Kandidat Marcel Dobler schnitt eher enttäuschend ab.

Walliser CVP-Sitz wackelt

Im Wallis hat die Traditionspartei CVP ihre beiden Ständeratssitze noch nicht im Trockenen. Der wieder angetretene Beat Rieder muss ebenso wie die neu angetretene Marianne Maret am 3. November in einen zweiten Wahlgang.

Dabei wankt zumindest einer der Walliser CVP-Sitze - SP-Kandidat Mathias Reynard folgt relativ dicht auf Maret, beide haben aber klar weniger Stimmen erhalten als der Bisherige Rieder.

Die Freiburger Ständeratsdelegation muss trotz Spitzenplätzen ebenfalls in den zweiten Wahlgang. SP-Parteipräsident Christian Levrat und Beat Vonlanthen (CVP) verfehlten aber das absolute Mehr.

In Solothurn muss Roberto Zanetti (SP) wie schon vor vier Jahren in den zweiten Wahlgang. Sein Herausforderer ist Nationalrat Christian Imark von der SVP. Imark lag nach dem ersten Wahlgang allerdings weit zurück.

Im Kanton Aargau bleibt offen, wer Philipp Müller (FDP) und Pascale Bruderer Wyss (SP) im Ständerat beerbt. In der Defensive ist die SP. Ihr Kandidat Cédric Wermuth landete hinter Thierry Burkart (FDP) und Hansjörg Knecht (SVP) auf dem dritten Platz.

In Luzern muss die CVP den Sitz von Konrad Graber verteidigen. Ihre Kandidatin Andrea Gmür landete hinter dem wiedergewählten Damian Müller (FDP) zwar auf den zweiten Platz, verpasste aber das absolute Mehr um gut 10'000 Stimmen.

FDP gegen Grüne im Baselbiet

Auch in Schwyz entscheidet der zweite Wahlgang über die Nachfolge von Peter Föhn (SVP). Pirmin Schwander (SVP) verpasste das absolute Mehr und wurde hinter Alex Kuprecht (SVP) Zweitbester. Er wird indes hart bedrängt von Regierungsrat Othmar Reichmuth (CVP).

In Zug hat Peter Hegglin (CVP) die Wiederwahl geschafft, der bisher von der FDP gehaltene Sitz ist noch frei. FDP-Kandidat Matthias Michel verpasste die Wahl auf Anhieb genauso klar wie Heinz Tännler (SVP).