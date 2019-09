Hans-Rudolf Schwarz wird neuer Thorberg-Direktor Hans-Rudolf Schwarz wird Anfang 2020 neuer Direktor der bernischen Justizvollzugsanstalt Thorberg. Der heutige Direktor der Vollzugsanstalt Witzwil im Berner Seeland löst Thomas Egger ab, der im Mai nach internen Problemen seine Demission ankündigte.

Der Thorberg befindet sich unweit von Bern am Rand des Dorfs Krauchthal. (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX)

(sda)

Schwarz bewarb sich nicht für die Stelle, wie die Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern am Donnerstag mitteilte. Der 63-Jährige wurde wegen «profunder und anerkannter Kenntnisse des Schweizerischen Justizvollzugs» und wegen «ausgewiesener Führungsqualitäten» zum neuen Thorberg-Direktor bestimmt.

Der heutige Thorberg-Direktor Egger kündigte nach Vorwürfen zu schlechter Betriebs- und Führungskultur seinen Rücktritt per Ende dieses Jahres an. Eine Erhebung zur Arbeitszufriedenheit bei den Angestellten hatte 2018 deutlich schlechtere Werte als bei der vorangegangenen Umfrage im Jahr 2015 ergeben.

Dabei hätte Egger die Anstalt für geschlossenen Strafvollzug an erwachsenen Männern 2014 bei Amtsantritt in ruhigere Gewässer führen sollen. Dies, nachdem der Kanton Bern seinem Vorgänger gekündigt hatte.

Eggers Vorgänger hatte auf dem Bieler Drogenstrich verkehrt, was ihn erpressbar machte, wie der Kanton Bern fand. Das Berner Verwaltungsgericht bestätigte 2015 in einem Urteil Führungsschwächen und «Defizite im Umgang mit Nähe und Distanz» des früheren Direktors.

Die Anstalt Thorberg in der Nähe des Dorfs Krauchthal BE ist eine von elf Justizvollzugsanstalten des Strafvollzugskonkordats Nordwest- und Innerschweiz. Bis zu 180 Insassen nimmt sie auf. Für 130 Personen ist sie Arbeitgeberin. Schwarz' Stelle in Witzwil wird neu ausgeschrieben.