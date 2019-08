Höhenfeuer für den Schutz der Gewässer in den Alpen

Mit Höhenfeuern haben Umweltaktivistinnen und -Aktivisten am Samstagabend im Alpenraum den Schutz der Gewässer angemahnt. In der Schweiz sowie in Italien, Österreich und Slowenien waren unter dem Motto «Für lebendige Gewässer» rund 25 Feuer geplant.