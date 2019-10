Japankäfer im Tessin erstmals in freier Natur nachgewiesen

Im Tessin ist der als aggressiv geltende Japankäfer erstmals in der freien Natur nachgewiesen worden. Würde sich der aus Italien eingewanderte Käfer in der ganzen Schweiz ausbreiten, wären insbesondere Trauben-, Mais- und Steinobstkulturen in Gefahr.