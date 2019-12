Junge Frau in Genf mit Schnittverletzungen tot in Wohnung gefunden

In Genf ist am Mittwoch eine junge Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Sie hatte Verletzungen, die vermutlich von einem Messer stammen. Die Polizei hat den Partner der Frau verhaftet. Er befand sich in der Wohnung.