Kanton Uri ist wieder am Stromnetz - Gotthardtunnel offen

Der Stromunterbruch am Montagmittag im Kanton Uri und in Teilen des Kantons Schwyz ist mehrheitlich behoben. Grund war der Ausfall der Höchstspannungsleitung von Plattischachen nach Göschenen wegen des Sturms. In Zwischenzeit ist auch der Gotthardtunnel wieder offen.