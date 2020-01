Kleinbasel feiert «Vogel Gryff» bei leicht bedeckten Himmel

Der «Vogel Gryff» hat am Montag in Basel erneut eine grosse Zahl Schaulustiger angelockt. Die Schildhalter der drei Kleinbasler Ehrengesellschaften - Vogel Gryff, Leu und Wild Maa - zeigten am Feiertag der «minderen Stadt» ihre uralten Tänze.

13.01.2020, 11.26 Uhr