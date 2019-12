Kleinflugzeug in Arosa GR abgestürzt - Zwei Schwerverletzte In Arosa GR ist am Sonntagmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Nach Angaben der Kantonspolizei Graubünden konnten die zwei Insassen geborgen werden. Beide wurden schwer verletzt. 29.12.2019, 13.43 Uhr

Das abgestürzte Kleinflugzeug in der Nähe der Bergstation Tschuggen in Arosa GR: Die Rega hat die zwei Insassen nach dem Unfall ins Spital gebracht. Das abgestürzte Flugzeug in Arosa wurde stark beschädigt, die zwei Insassen wurden schwerverletzt ins Spital gebracht. Die Rega hat die zwei Insassen des Flugzeugs nach dem Unfall ins Spital gebracht. Das Kleinflugzeug stürzte in der Nähe der Bergstation Tschuggen abseits der Skipiste ab.