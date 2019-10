Die Schweizer Klimabewegung «Strike for Future» sucht verstärkt den Schulterschluss mit den Gewerkschaften. Die Klimaaktivisten planen für den 15. Mai 2020 einen schweizweiten «Strike for Future». Vorbild ist der diesjährige Frauenstreik.

Klimabewegung sucht weiteren Schulterschluss mit Gewerkschaften – und plant schweizweiten Streik Die Schweizer Klimabewegung «Strike for Future» sucht verstärkt den Schulterschluss mit den Gewerkschaften. Die Klimaaktivisten planen für den 15. Mai 2020 einen schweizweiten «Strike for Future». Vorbild ist der diesjährige Frauenstreik.

Die Klimabewegung «Strike for Future» plant für den 15. Mai 2020 einen nationalen Klimastreik in Analogie zum diesjährigen Frauenstreik. (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX)

(sda)

Das Ziel sei es, die Bewegung auszuweiten und aktiv weitere Teile der Gesellschaft einzubinden. Um die Klimaziele zu erreichen, brauche es nämlich alle Menschen. Den diesjährigen schweizweiten Frauenstreik zum Vorbild nehmend, sieht die Bewegung «die Notwendigkeit einer dezentralen Selbstorganisation der Menschen», heisst es in den Unterlagen zur Medienkonferenz vom Dienstag in Bern.

Um eine grosse Mobilisierung für den nationalen «Strike for Future» zu erreichen, will die Klimabewegung stärker mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten. Die Klimakrise sei nämlich unzertrennlich mit sozialen Fragen verknüpft, stellen die Klimaaktivisten fest. Bisher sei mit Gewerkschaften nur in einzelnen Regionen zusammengearbeitet worden.