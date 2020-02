Klimajugend entsetzt über Militär-Szenario Klima-Krawall: «Die Armee sollte besser engagierte Menschen schützen» Schweizer Umweltschützer sehen die Armee-Übung von Lausanne als Teil einer Kriminalisierung der Bewegung. Auch Armee-Gegner der GsoA sind alarmiert.

Pascal Ritter 07.02.2020, 21.00 Uhr

Die Schweizer Klimastreiker (hier ein Bild aus Lausanne vom 24. Mai 2019) sind empört, dass die Armee sie als gewalttätig hinstellt. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Soldaten eines Sanitätszuges übten kurz nach dem Besuch von Greta Thunberg in Lausanne, den Umgang mit einer Klimademonstration. In der Fantasie der Armee-Kader eskalierte eine Demonstration von Umweltschützern und mündete in einer Strassenschlacht mit der Polizei. Es gab eine so grosse Zahl an Verletzten, dass die zivilen Spitäler an den Rand ihrer Kapazitäten kamen. Sanitätssoldaten mussten dann fiktive verwundete Demonstranten und Polizisten verarzten.