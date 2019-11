Konzert in St. Jakobshalle wegen fehlendem Brandschutz abgesagt

Das Konzert von Bonez MC und RAF Camora in der St. Jakobshalle vom Samstagabend ist wegen fehlender Brandschutzmassnahmen abgesagt worden.

Bonez MC und RAF Camora erhielten 2016 die 1Live Krone in der Kategorie «Bester Hip-Hop-Act». (Bild: Keystone/DPA/ROLF VENNENBERND)

(sda)

Es sei dem Erziehungsdepartement (ED) und dem Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) des Kantons Basel-Stadt nicht gelungen, die nötigen Bewilligungen zu erhalten, teilte das ED am Freitagabend mit. Sie hätten bis zur letzten Minute erfolglos versucht, das Konzert doch noch zu ermöglichen und bedauerten die Absage «ausserordentlich».

Doch die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher stehe an erster Stelle. Deshalb hätten sich die Verantwortlichen am Freitag «nach reiflicher Überlegung» gegen die Durchführung entschieden. Die Betroffenen würden noch am Abend über die Absage informiert.

Ob ein Ersatzkonzert stattfindet oder ob die Ticketpreise zurückerstattet werden, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.