«Lebensstiländerung nötig»: Neuer Klima-Rechner wird vorgestellt

Über drei Jahre hinweg hat ein grosses Forschungsteam - darunter Wissenschaftler der Ecole Polytechnique in Lausanne (EPFL) - an einem neuen Simulationsmodell zu Europas CO2-Ausstoss gearbeitet. Am Freitag wird der «EU Calculator» (EUCalc) vorgestellt.

13.02.2020, 07.38 Uhr