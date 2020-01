Licht-Festival Murten mit 90'000 Besucherinnen und Besuchern Über 90’000 Besucherinnen und Besucher das Murten haben das Licht-Festival in Murten besucht. Sie liessen sich von den 24 Arteplages verzaubern und tauchten in eine märchenhafte Welt aus Licht, Feuer und Musik ein. 26.01.2020, 21.42 Uhr

Lichtinstallation in der Kirche von Murten. Lichtspektakel in Murten. Auch das Berntor wurde in buntes Licht getaucht. Mystische Stimmung in Murten. Lichtkunst an der Stadtmauer von Murten.