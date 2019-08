Mann von Blitz getroffen und schwer verletzt im Spital

In Saanenmöser im Berner Oberland ist am Dienstagabend ein Mann von einem Blitz getroffen worden. Schwer verletzt musste er per Helikopter ins Spital geflogen werden.

Ein Blitz hat in Saanenmöser BE einen Mann schwer verletzt. (Bild: KEYSTONE/EPA MTI/PETER LAKATOS)

Wie eine Mediensprecherin der Berner Kantonspolizei auf Anfrage sagte, ging die Meldung bei der Polizei um 18 Uhr ein. Die Sprecherin bestätigte damit eine Meldung auf der Internetseite des «Blicks». Genauere Angaben zum Blitzschlag in Saanenmöser macht die Berner Kantonspolizei aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht.

Übers Berner Oberland zogen am Dienstag immer wieder Gewitter. Die meisten Schadensmeldungen gingen bei der Berner Kantonspolizei in der Zeit von 15 bis 17 Uhr ein. Danach kam es nur noch vereinzelt zu Meldungen, wie die Polizeisprecherin weiter sagte. In den meisten Fällen ging es um umgestürzte Bäume oder Wasser in Kellern.