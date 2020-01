Milchtanklastwagen rutscht von Strasse und überschlägt sich

Spektakulärer Unfall auf einer schneebedeckten Strasse in Schwellbrunn AR: Ein Milchtanklastwagen ist am Samstagmorgen ins Rutschen gekommen und hat sich in der Folge überschlagen, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilte.

18.01.2020, 15.35 Uhr