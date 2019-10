Pilatus darf in Indien beschränkt wieder aktiv sein

Der Bann gegen den Flugzeughersteller Pilatus in Indien ist teilweise wieder aufgehoben. Das indische Verteidigungsdepartement hat das im Juli 2019 gegenüber Pilatus verhängte einjährige Verbot, in Indien geschäftlich aktiv zu sein, in Teilen ausser Kraft gesetzt.