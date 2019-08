Ronja Jansen ist neue Präsidentin der Juso Schweiz

Die Juso Schweiz haben eine neue Präsidentin: Ronja Jansen löst Tamara Funiciello ab. 91 von 192 der in Trimbach SO anwesenden Delegierten der Jungsozialist*innen (Juso) Schweiz stimmten am Samstag an ihrer Jahreshauptversammlung für die 24 Jahre alte Baselbieterin.