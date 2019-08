SVP-Delegiertenversammlung in Sattel: Rösti schwört Basis auf Wahlsieg ein

Die SVP hat am Samstag in Sattel mit einer Delegiertenversammlung und einem Fest den Wahlkampf für die eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober eröffnet. Parteipräsident Albert Rösti kündigte eine grosse Kampagne und einen Wahlsieg an.