Rothaarige treffen sich im Jura erstmals zu Festival

Über 200 Personen haben am Wochenende in Les Breuleux JU am ersten Rotschopf-Treffen in der Schweiz teilgenommen. Initiant François Vorpe wollte den Rothaarigen damit eine Stimme geben und die Öffentlichkeit für deren nicht immer einfaches Leben sensibilisieren.

01.12.2019, 12.40 Uhr