Rückstände im Trinkwaser: Zulassung für Chlorothalonil wird mit sofortiger Wirkung entzogen

Chlorothalonil ist ein Wirkstoff, der in Pflanzenschutzmitteln seit den 1970er-Jahren gegen Pilzbefall zugelassen ist. Er wird im Getreide-, Gemüse-, Wein- und Zierpflanzenbau eingesetzt. Die EU hat dem Pestizid die Zulassung entzogen, weil schädliche Auswirkungen der Spurenstoffe im Grundwasser auf die menschliche Gesundheit nicht ausgeschlossen werden können. Landwirtschaftsminister Guy Parmelin hat ein Verbot in der Schweiz in Aussicht gestellt. (dh)