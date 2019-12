Rüstige Jubilarin liefert seit 50 Jahren CO2-freien Strom

Am 9. Dezember sind es 50 Jahre her, seit Block I des Kernkraftwerks auf der Aareinsel Beznau kommerziell in Betrieb genommen wurde. Seit 50 Jahren liefert die älteste Anlage ihrer Art in der Schweiz und eine der ältesten der Welt CO2-freien Strom.

05.12.2019, 10.03 Uhr