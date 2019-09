Der 53-jährige Mann, der im Juli 2017 mit einer Kettensäge bewaffnet die Mitarbeiter der CSS-Versicherung in Schaffhausen angriff, hat am Mittwoch vor dem Kantonsgericht reichlich wirr seine Tat begründet. Auslöser seien aggressive Energien gewesen.

Schaffhauser Kettensägen-Angreifer: «Ich wollte mich wehren» Der 53-jährige Mann, der im Juli 2017 mit einer Kettensäge bewaffnet die Mitarbeiter der CSS-Versicherung in Schaffhausen angriff, hat am Mittwoch vor dem Kantonsgericht reichlich wirr seine Tat begründet. Auslöser seien aggressive Energien gewesen.

Im Juli 2017 versetzte der Beschuldigte die Schaffhauser Vorstadt in Panik. Mit einer Kettensäge bewaffnet stürmte er in die Filiale der CSS-Versicherung und griff gezielt Mitarbeiter an. (Bild: KEYSTONE/ENNIO LEANZA)

(sda)

Im Nachhinein gesehen sei die Sache natürlich ein Fehler gewesen, sagte der Beschuldigte bei der Gerichtsverhandlung. «Ein völliger Unsinn.» Auslöser dafür seien aber aggressive Energien gewesen, die ihn angegriffen hätten. «Ich hatte Angst, ich wollte mich wehren.»

Der Beschuldigte, dessen Hände aus Sicherheitsgründen an einen Ledergurt fixiert wurden, erzählte vor Gericht wortreich und wirr von seinen Erlebnissen mit diesen Kräften. So sei er auch schon von Jesus am Boden festgenagelt worden.

Ihm sei bewusst, dass die Gesellschaft diese schwarzen Energien nicht sehe. Das heisse nicht, dass es sie nicht gebe. «Unsere Ärzte sagen aber einfach, dass das eine Psychose ist.»

Für Gutachter ist klar, dass der Mann unter einer schweren paranoiden-halluzinatorischen Schizophrenie leidet und deshalb nicht schuldfähig ist. Eine normale Anklage gab es von der Staatsanwaltschaft deshalb nicht.

Stattdessen stellte der Staatsanwalt den Antrag, den 53-Jährigen mit einer stationären Massnahme nach Artikel 59 zu belegen, also einer kleinen Verwahrung. Somit würde er langfristig in der forensischen Psychiatrie in Rheinau ZH bleiben.

Er will seine Medikamente absetzen

Das Leben dort gefällt dem Beschuldigten allerdings nicht. Das sei Folter. Die Medikamente würden ihn so müde machen, dass das Leben ungenutzt an ihm vorbeiziehe. Er würde sie deshalb gerne absetzen.

Das Schaffhauser Gericht wird heute Mittwoch entscheiden, ob der Beschuldigte wegen mehrfacher versuchter vorsätzlicher Tötung schuldig gesprochen wird oder nicht. Dieser Schuldspruch würde an der kleinen Verwahrung aber nichts ändern. Das Gericht wird seinen Entscheid am späteren Nachmittag eröffnen.

Der ehemalige Dachdecker hatte am 24. Juli 2017 die Schaffhauser Büros der CSS-Versicherung mit einer Kettensäge gestürmt und gezielt Mitarbeiter angegriffen. Zwei Mitarbeiter wurden verletzt, zwei zufällig anwesende Kunden erlitten einen Schock.

Als die Polizei beim Tatort eintraf, hatte der Angreifer bereits das Weite gesucht und war zum Bahnhof geflüchtet. Er schaffte es, unerkannt bis nach Thalwil am Zürichsee zu fahren, wo er einen Tag später festgenommen wurde. Bei seiner Verhaftung trug er in einer Einkaufstasche zwei Pistolen-Armbrüste mit sich, die mit 16 Zentimeter langen Pfeilen geladen waren.