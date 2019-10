Schmuggler mit 72 Kilo Fleisch und Bulldogge erwischt

Mit einer grossen Menge an Fleisch und Öl sowie einem Hundewelpen ist ein Schmuggler in Nyon VD den Zollbeamten ins Netz gegangen. Auch war der Portugiese ohne gültigen Führerschein in einem Lieferwagen unterwegs.

Ein stattlicher Fleischberg: Über 72 Kilogramm an Würsten, Schinken und Trocken- und Frischfleisch schmuggelte ein Mann in die Schweiz. (Bild: Eidgenössische Zollverwaltung)

(sda)

Der 47-Jährige wurde am Montag bei einer Kontrolle auf der Autobahn in der Nähe der Ausfahrt Nyon angehalten, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Mittwoch mitteilte. In seinem Lieferwagen befanden sich über 72 Kilogramm an nicht deklariertem Fleisch, 21 Liter Öl und verschiedene Kosmetik- und Reinigungsmittel.

Auch ein Bulldoggenwelpe, der nicht am Zoll angemeldet worden war, sass inmitten seines Kots im Laderaum des Fahrzeugs. Das Tier hatte in dem Käfig kein Wasser zur Verfügung.

Die selbstgebaute Anhängerkupplung des im Kanton Graubünden deklarierten Lieferwagens entsprach nicht den Vorschriften. Zudem war im Fahrausweis die Montage einer Anhängerkupplung nicht eingetragen.

Nach Angaben der EZV wird der Fahrer wegen Widerhandlung gegen die Zoll- und Einfuhrbestimmungen sowie gegen das Tierschutz- und Strassenverkehrsgesetz eine Busse bezahlen müssen.