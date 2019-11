In Santa Maria im bündnerischen Münstertal ist im November noch nie so viel Schnee gefallen wie dieses Jahr. Die Schneehöhe betrug am Sonntagmittag 71 Zentimeter.

Schneerekord in Santa Maria GR - Berninalinie gesperrt In Santa Maria im bündnerischen Münstertal ist im November noch nie so viel Schnee gefallen wie dieses Jahr. Die Schneehöhe betrug am Sonntagmittag 71 Zentimeter.

Keine Durchfahrt: Wegen starken Schneefalls ist die Berninalinie der Rhätischen Bahn (RhB) zwischen Pontresina GR und Poschiavo GR am Sonntagmorgen gesperrt worden. (Bild: Keystone/ARNO BALZARINI)

(sda)

Der bisherige November-Schnee-Rekord in Santa Maria Val Müstair GR stammte aus dem Jahr 1959 mit 65 Zentimetern Schneehöhe, wie Felix Blumer von SRF Meteo gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. 1931 wurde in Santa Maria begonnen, zu messen.

Ein weiterer Rekord für den Monat November wurde am Sonntag in Samedan GR verzeichnet. Dort beträgt die Schneehöhe aktuell 77 Zentimeter. Bisheriger Rekord war 64 Zentimeter im Jahr 2000. Messbeginn in Samedan ist jedoch erst 1979.

In der Nacht fiel besonders in Graubünden viel Neuschnee. Zwischen Pontresina GR und Poschiavo GR musste deswegen am Sonntagmorgen die Berninalinie der Rhätischen Bahn (RhB) gesperrt werden.

Wie lange der Unterbruch dauert, ist nicht bekannt. Wie die RhB mitteilte, verkehren auf der gesperrten Strecke Ersatzbusse. Reisende müssten jedoch mehr Zeit einrechnen.