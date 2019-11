Schwyzer Strafgericht befasst sich mit Tötung von Mutter in Brunnen Ein junger Mann muss sich heute Donnerstag vor dem Strafgericht in Schwyz verantworten. Er soll im vergangenen Jahr seine damals 56-jährige Mutter getötet und verbrannt haben. Das Gericht muss über die Schuldunfähigkeit des Beschuldigten befinden.

Im Ratshaus in Schwyz wird ein Mordfall verhandelt. (Bild: David Kunz, Keystone-SDA)

(sda)

Im Raum steht deshalb keine Strafe, sondern eine Massnahme. Laut der Anklageschrift leidet der Angeklagte unter einer Schizophrenie, er habe im Wahn gehandelt und sei nicht fähig gewesen, das Unrecht seiner Tat einzusehen.

Die Staatsanwaltschaft plädiert auf Mord und Störung der Totenruhe. Die Tat geschah im Oktober 2018 in Brunnen. Der junge Mann soll seine Mutter in deren Haus mit vier Messerstichen getötet haben, weil er sie für eine Hexe hielt. Danach entfachte er im Gartenhaus ein Feuer und fing an, die Leiche zu verbrennen, was er als «Opfergabe» bezeichnete.

Weil die Frau nicht zur Arbeit erschienen war, rückte die Polizei zu ihrem Wohnort aus und fand ihre verkohlte Leiche im Gartenhaus. Als die Polizei beim Wohnhaus der Vermissten eintraf, versuchte ein junger Mann zu flüchten. Er konnte nach kurzer Flucht festgenommen werden. Es handelte sich um den damals 18-jährigen Sohn des Opfers.