Stress am Arbeitsplatz hat zugenommen

Immer mehr Arbeitnehmende leiden unter Stress an ihrem Arbeitsplatz: In der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2017 gaben 21 Prozent der Befragten an, bei der Arbeit immer oder meistens unter Stress zu stehen. Das sind drei Prozent mehr als noch vor fünf Jahren.