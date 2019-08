Suche nach Unwetteropfern in Chamoson geht weiter

Die Suche nach den zwei vermissten Opfern des Unwetters in Chamoson VS ist einen Schritt weiter gekommen. Die Einsatzkräfte fanden Teile des Autos, in dem ein sechsjähriges französisches Mädchen und ein 37-jähriger Genfer sassen.