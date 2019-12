Swiss-Maschine nach Miami wegen sieben kaputten Toiletten umgekehrt Eine Flugzeug der Swiss musste letzten Freitag nach Zürich umkehren. Sämtliche sieben Toiletten waren wegen eines technischen Defekts nicht mehr funktionstüchtig. An Bord des Fluges nach Miami befanden sich 236 Passagiere. 23.12.2019, 10.38 Uhr

Ein Airbus A330 am Finger-Dock auf dem Flughafen Zürich. Letzten Freitag musste eine solche Maschine mitten über dem Atlantik umkehren, weil ein defektes Abwassersystem sämtliche Toiletten ausser Gefecht setzte. Ein Airbus A330 der Swiss handelte sich am letzten Freitag nach Miami acht Stunden Verspätung ein, weil sämtliche WCs an Bord wegen einer technischen Panne ausser Betrieb genommen werden mussten. Die Piloten drehten über dem Atlantik um nach Zürich. WC-Notstand über dem Atlantik in einem Airbus A330 der Swiss am letzten Freitag.