Tourengänger im Gebiet Lauchernalp verschüttet und schwer verletzt

In der Region Lauchernalp im Wallis ist am Samstag ein Tourenskifahrer von einer Lawine verschüttet und schwer verletzt worden. Er befindet sich in kritischem Zustand. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Walliser Kantonspolizei ausserhalb des Skigebiets.

28.12.2019, 18.11 Uhr