US-Finanzminister Mnuchin führt amerikanische Delegation ans WEF an

US-Finanzminister Steven Mnuchin wird die amerikanische Delegation am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos GR anführen. Dies teilte das Weisse Haus am Mittwoch (Ortszeit) mit. Ob Präsident Donald Trump in die Schweiz reist, war den offiziellen Angaben zufolge unklar.

02.01.2020, 06.28 Uhr