Verdacht auf Coronavirus im Zürcher Triemli-Spital nicht bestätigt Entwarnung aus dem Zürcher Triemli-Spital: Zwei Patienten, die unter dem Verdacht gestanden sind, am Coronavirus erkrankt zu sein, haben die Krankheit nicht. 28.01.2020, 09.00 Uhr

Negativer Befund am Zürcher Stadtspital Triemli: Zwei wegen Verdachts auf Coronavirus-Infektion getestete Patienten haben die Krankheit nicht. KEYSTONE/EL SME LA k_sim

(sda)

Die Testergebnisse der beiden Patienten fielen negativ aus. Den beiden Patienten gehe es gut, teilte das Triemli-Spital am Dienstag mit. Beide waren in China gewesen und kehrten mit Symptomen einer Coronavirus-Erkrankung in die Schweiz zurück.