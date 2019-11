Verschleppungsopfer in Sri Lanka nicht vernehmungsfähig

Die Mitarbeiterin der Schweizer Botschaft in Sri Lanka, die am Montag von unbekannten Männern vorübergehend verschleppt und bedroht worden war, ist auch Tage nach dem Vorfall noch nicht vernehmungsfähig. Dies teilte die Schweizer Botschaft in Colombo mit.