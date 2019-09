Warnung vor sinkenden Schwimmringen für Anfänger Die Vertreiber rufen die gelb-grünen Anfänger-Schwimmringe «Cherek's Kraulquappen» zurück. Eine Naht kann sich öffnen, die Ringe verlieren Luft und füllen sich mit Wasser. Damit drohen die Benutzer zu ertrinken.

Ihnen kann die Luft ausgehen: Die zurückgerufenen Schwimmflügel «Cherek's Kraulquappen». (Bild: Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen)

(sda)

Betroffen sind die Schwimmringe mit der Seriennummer «II-19», wie die Vertreiber www.spielmeer.ch und www.astrid-buff.ch in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung am Dienstag mitteilten. Die Seriennummer steht neben dem Ventil der an den Oberarmen wie Schwimmflügel zu tragenden Ringe.

Verkauft wurden die Ringe zwischen April und Mitte Juli. Die Kundinnen und Kunden sollten die Schwimmringe nicht mehr benutzen. Sie können die Artikel an die Verkaufsstelle retournieren und erhalten kostenlosen Ersatz oder den Kaufpreis zurück erstattet.