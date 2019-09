Die Gemeinde Rheinau sorgte 2018 mit einem Projekt für ein bedingungsloses Grundeinkommen landesweit für Schlagzeilen. Das Projekt scheiterte zwar an der Sammelaktion. Eine Provinz in Südkorea interessiert sich nun trotzdem dafür und reist bald in die Schweiz.

Wegen Grundeinkommen: Südkoreaner besuchen Rheinau Die Gemeinde Rheinau sorgte 2018 mit einem Projekt für ein bedingungsloses Grundeinkommen landesweit für Schlagzeilen. Das Projekt scheiterte zwar an der Sammelaktion. Eine Provinz in Südkorea interessiert sich nun trotzdem dafür und reist bald in die Schweiz.

Das Projekt für ein bedingungsloses Grundeinkommen in Rheinau ist an der Sammelaktion gescheitert. Nun gibt es aber Interesse aus Südkorea. (Bild: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER)

Die parlamentarische Finanzkommission der südkoreanischen Provinz Gyeonggi besucht Länder und Städte, die sich mit der Thematik des Grundeinkommens beschäftigt haben. Deshalb macht die Delegation am Sonntag, 29. September, einen Halt in Rheinau.

Gyeonggi will selber ein Grundeinkommen testen und hat dafür ein Budget von umgerechnet 130 Millionen Franken. Die Provinz umfasst ein Gebiet mit rund 13 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern.

Die GemeindeRheinau zeigt sich in einer Mitteilung vom Montag «erfreut über die hochkarätige Delegation». Für das Treffen mit Gemeindevertretern sind drei Stunden eingeplant.

Auf den Versuch in Rheinau kamen die Gäste wegen eines internationalen Kongresses in Südkorea, bei dem es um das Grundeinkommen ging. Der Rheinauer SP-Gemeindepräsident Andreas Jenni und die Filmemacherin Rebecca Panian, welche das Projekt in Rheinau anstiess, nahmen an diesem Kongress teil.

Im Juni 2018 war bekannt geworden, dass Rheinau einen Versuch mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wagen will. Ende September waren 770 von 1302 Rheinauerinnen und Rheinauern bereit, am Projekt teilzunehmen. Das Grundeinkommen scheiterte dann jedoch an der Sammelaktion. Statt 6 Millionen kamen nur 150'000 Franken zusammen.