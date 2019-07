Zentralschweizer Regierungen stossen an der Fête des Vignerons an

Die Zentralschweiz hatte am Samstag an der Fête des Vignerons ihren Auftritt. Am Kantonstag trafen sich Regierungsdelegationen mit der organisierenden Confrérie des Vignerons, zudem gab es Wein aus der Zentralschweiz. Der grosse Festumzug wurde wegen Regen abgesagt.