5. Platz - Saisonbestresultat von Tom Lüthi Tom Lüthi fährt in der Moto2 beim Grand Prix der Steiermark erstmals in diesem Jahr in die Top 5. 23.08.2020, 13.05 Uhr

Kann sich endlich wieder nach vorne orientieren: Tom Lüthi fuhr auf dem Circuit in Spielberg auf den 5. Platz KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

(sda)

Der 33-jähriger Emmentaler verbesserte sich schon kurz nach dem Start vom 7. auf den 5. Platz, den er mit beträchtlichem Abstand nach hinten und nach vorne bis zum Ziel behielt. Zuvor waren zwei 7. Ränge in dieser bis jetzt enttäuschenden Saison die Bestresultate des Schweizer Kalex-Fahrers gewesen.

Der zweite Schweizer Dominique Aegerter (NTS) konnte das Rennen nicht beenden.

Als Erster fuhr auf dem Circuit von Spielberg wie vor Wochenfrist an gleicher Stelle der Spanier Jorge Martin über die Ziellinie. Da er in der letzten Runde im Kampf um den Sieg mit dem Italiener Marco Bezzecchi kurz über die Streckenbegrenzung hinauskam, wurde er um einen Platz zurückversetzt. So kam Bezzecchi unverhofft zu seinem ersten GP-Sieg in der Moto2.