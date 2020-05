60'000 Euro Busse für Vigos Sisto Happige Strafe für den Dänen Pione Sisto: Der spanische La-Liga-Klub Celta Vigo büsst den 25-jährigen Flügelstürmer gemäss Medienberichten mit 60'000 Euro. 17.05.2020, 17.19 Uhr

Im Moment keine Lust auf Training: Celta Vigos dänischer Stürmer Pione Sisto KEYSTONE/EPA/RITCHIE B. TONGO

(sda/afp)

Sisto war trotz der Quarantänebestimmungen in Spanien im März in seine Heimat Dänemark zurückgereist. Er fuhr die rund 3000 Kilometer am 27. März am Steuer seines Autos. Am 6. Mai kehrte er in den Nordwesten Spaniens zurück, weigert sich aber derzeit als einziger Spieler des abstiegsbedrohten Vigo, das Training wieder aufzunehmen.