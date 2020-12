Challenge League Aarau gewinnt zum dritten Mal in Folge Aarau kommt in der Challenge League zum dritten Sieg in Folge. Die Mannschaft von Stephan Keller schlug im Nachtragsspiel auswärts den Tabellenletzten Chiasso mit 2:0. 08.12.2020, 21.07 Uhr

Stephan Keller ist mit Aarau auf Erfolgskurs KEYSTONE/URS FLUEELER

(sda)

In der 71. Minute gelang Topskorer Filip Stojilkovic nach einem Zuspiel von Routinier Elsad Zverotic das erlösende 1:0. Für den 20-jährigen Stürmer und Schweizer U21-Internationalen war es der dritte Treffer in den letzten drei Spielen. In der Nachspielzeit traf der Kosovare Donat Rrudhani via Pfosten zum Schlussstand.

Resultat und Tabelle:

Chiasso - Aarau 0:2 (0:0). - SR Schärli. - Tore: 71. Stojilkovic 0:1. 91. Rrudhani 0:2.

1. Grasshoppers 12/26 (22:12). 2. Aarau 12/20 (22:19). 3. Stade Lausanne-Ouchy 11/19 (19:12). 4. Thun 12/19 (17:12). 5. Winterthur 10/18 (18:12). 6. Schaffhausen 11/16 (22:16). 7. Kriens 12/12 (15:19). 8. Wil 10/10 (10:14). 9. Neuchâtel Xamax FCS 11/9 (12:24). 10. Chiasso 11/5 (8:25).