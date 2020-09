Absteiger Xamax verliert auch erstes Heimspiel Absteiger Neuchâtel Xamax hat in der Challenge League den Tritt noch nicht gefunden. Auch das zweite Spiel der Saison geht verloren. Gegen Schaffhausen unterliegen die Neuenburger daheim 0:3. 25.09.2020, 21.03 Uhr

Xamax-Coach Stéphane Henchoz kann bei der Bruchlandung von Raphaël Nuzzolo und Co. nur zuschauen KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

(sda)

Das erste Heimspiel der Saison startete für das Team von Stéphane Henchoz mit einem negativen Paukenschlag. In der 4. Minute - der Stadionsprecher war noch mit den Aufstellungen der Teams beschäftigt - brachte Schaffhausens Stürmer Rodrigo Pollero die Gäste nach einem Corner per Kopf in Führung. Fünf Minuten vor der Pause erhöhten die Schaffhauser unter gleichen Vorzeichen auf 2:0. Wieder landete ein Corner von Francisco Rodriguez auf dem Kopf von Pollero, der zu seinem dritten Saisontor kam.

Das 3:0 durch Schaffhausens Uran Bislimi fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit. Nach der zweiten Niederlage, zum Auftakt unterlag Xamax in Kriens 1:3, liegt der Absteiger zumindest vorübergehend am Schluss des Klassements der Challenge League.

Telegramm und Rangliste:

Neuchâtel Xamax - FC Schaffhausen 0:3 (0:2). - SR Cibelli. - Tore: 4. Pollero 0:1. 39. Pollero 0:2. 94. Bislimi 0:3. - Bemerkungen: 28. Pfostenschuss Araz (Xamax).

Rangliste: 1. Schaffhausen 2/6 (8:2). 2. Kriens 1/3 (3:1). 2. Wil 1/3 (3:1). 4. Grasshoppers 1/3 (3:2). 5. Stade Lausanne-Ouchy 1/1 (2:2). 5. Thun 1/1 (2:2). 7. Winterthur 1/0 (2:3). 8. Aarau 1/0 (1:3). 9. Chiasso 1/0 (2:5). 10. Neuchâtel Xamax FCS 2/0 (1:6).